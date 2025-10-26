«Результат забудется, а достижение останется». Каменский об 1:7 в юбилейном матче Овечкина
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который провёл свой 1500-й матч в НХЛ. В юбилейной игре команда россиянина потерпела разгромное поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 1:7.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58 0:2 Пинто – 23:27 0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp) 0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22 0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp) 1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04 1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp) 1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22
«Есть командная игра, а индивидуальные рекорды Александра останутся и внесутся в историю. Бывают поражения, победы, там много игр, так что результат матча со временем забудется, а такое достижение останется», — приводит слова Каменского ТАСС.
Овечкин стал первым среди российских хоккеистов, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.
