«Результат забудется, а достижение останется». Каменский об 1:7 в юбилейном матче Овечкина

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который провёл свой 1500-й матч в НХЛ. В юбилейной игре команда россиянина потерпела разгромное поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 1:7.

«Есть командная игра, а индивидуальные рекорды Александра останутся и внесутся в историю. Бывают поражения, победы, там много игр, так что результат матча со временем забудется, а такое достижение останется», — приводит слова Каменского ТАСС.

Овечкин стал первым среди российских хоккеистов, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах НХЛ за карьеру.