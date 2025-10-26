«Торпедо» забросило пять шайб за пять с половиной минут в ворота «Автомобилиста»
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». После первого периода счёт 5:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Перерыв
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер – 11:03 (5x5) 1:1 Шавин – 12:58 (5x5) 2:1 Виноградов (Атанасов, Яремчук) – 13:23 (5x5) 3:1 Конюшков (Фирстов, Летунов) – 13:57 (5x5) 4:1 Соколов – 17:15 (5x5) 5:1 Белевич (Шавин) – 18:29 (5x5) 5:2 Денежкин (Да Коста, Голышев) – 27:40 (5x5)
Хоккеисты «Торпедо» забросили пять шайб за пять с половиной минут. Первый гол нижегородцы забили на отметке в 12 минут и 58 секунд первого периода. Пятая шайба влетела в ворота гостей в 18 минут и 29 секунд. Отличились Никита Шавин, Егор Виноградов, Богдан Конюшков, Егор Соколов и Андрей Белевич. Отметим, что после третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. Место в воротах занял Евгений Аликин.
