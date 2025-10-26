«Торпедо» забросило пять шайб за пять с половиной минут в ворота «Автомобилиста»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». После первого периода счёт 5:1 в пользу хозяев.

Хоккеисты «Торпедо» забросили пять шайб за пять с половиной минут. Первый гол нижегородцы забили на отметке в 12 минут и 58 секунд первого периода. Пятая шайба влетела в ворота гостей в 18 минут и 29 секунд. Отличились Никита Шавин, Егор Виноградов, Богдан Конюшков, Егор Соколов и Андрей Белевич. Отметим, что после третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. Место в воротах занял Евгений Аликин.