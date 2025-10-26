Скидки
Форвард «Шанхая» Меркли: чувствуем, что уже стали главной командой в Санкт-Петербурге

Форвард «Шанхая» Меркли: чувствуем, что уже стали главной командой в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли заявил, что китайский клуб стал главной командой Санкт-Петербурга. В текущем сезоне китайский клуб изменил название и переехал из Мытищ в Санкт-Петербург, где также играет СКА.

«Если сравнивать со СКА, то мы чувствуем, что уже стали главной командой в Санкт-Петербурге. Мы привлекли много внимания в межсезонье и в начале сезона. О нас много говорили, писали. Ещё и обыграли СКА на старте регулярки. С этим клубом всегда упорные и интересные игры. У них отличная команда, и теперь у нас с ними дерби. Для болельщиков в Петербурге — дополнительный интерес.

Мне кажется, на нас стало больше приходить людей. Победы всегда помогают расширять аудиторию. А болельщики помогают нам выигрывать. Публика расширяется, становится громче. Это классная атмосфера. Наши болельщики уже ездят и на выездные матчи», – цитирует Меркли Legalbet.

