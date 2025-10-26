Магнитогорский «Металлург» из-за тумана добирался до Омска через Челябинск

Магнитогорский «Металлург» из-за тумана добирался до Омска через Челябинск, сообщает пресс-служба клуба. Команде пришлось поменять город вылета на Челябинск из-за плотного тумана в аэропорту Магнитогорска. Отметим, что это второй подряд соперник «Авангарда», который из-за тумана испытывает проблемы с прилётом в Омск.

Ранее подобные проблемы имела череповецкая «Северсталь». Команда не смогла приземлиться в аэропорту Омска из-за плотного тумана и была вынуждена приземлиться в Тюмени.

Матч между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» состоится завтра, 27 октября. Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 16:30 мск.