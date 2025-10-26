«Северсталь» одержала седьмую победу подряд, обыграв «Шанхайских Драконов»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Михаил Ильин, Тимур Муханов и Николай Чебыкин. Шайбу за «Шанхайских Драконов» забросил Борна Рендулич.

Таким образом, «Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду. В следующем матче «Северсталь» сыграет с «Амуром» 28 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.