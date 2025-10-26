Скидки
Северсталь — Шанхайские Драконы, результат матча 26 октября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд, обыграв «Шанхайских Драконов»
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Абросимов (Грегуар, Муханов) – 15:20 (5x4)     1:1 Рендулич (Меркли) – 17:23 (5x5)     2:1 Ильин (Квочко, Фомин) – 24:33 (5x5)     3:1 Муханов (Калдис, Квочко) – 32:34 (5x5)     4:1 Чебыкин (Аймурзин, Ильин) – 44:15 (5x4)    

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Михаил Ильин, Тимур Муханов и Николай Чебыкин. Шайбу за «Шанхайских Драконов» забросил Борна Рендулич.

Таким образом, «Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду. В следующем матче «Северсталь» сыграет с «Амуром» 28 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

