ЦСКА — Амур, результат матча 26 октября 2025 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

ЦСКА обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Лихачёв, Дубакин) – 07:16 (5x4)     1:1 Дроздов (Полтапов) – 24:24 (5x5)     2:1 Нестеров (Бучельников, Провольнев) – 29:11 (5x5)    

Счёт на восьмой минуте матча открыл нападающий «Амура» Игнат Коротких, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Сергей Дубакин. Армейцы сумели переломить ход матча во втором периоде, когда забросили две безответные шайбы. Сначала, на 25-й минуте, счёт сравнял Иван Дроздов с передачи Прохора Полтапова. Спустя пять минут Никита Нестеров вывел ЦСКА вперёд в счёте с передач Дмитрия Бучельникова и Владислава Провольнева.

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд и в следующем матче встретится со «Спартаком» 28 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

