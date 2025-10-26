ЦСКА обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.
Счёт на восьмой минуте матча открыл нападающий «Амура» Игнат Коротких, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Сергей Дубакин. Армейцы сумели переломить ход матча во втором периоде, когда забросили две безответные шайбы. Сначала, на 25-й минуте, счёт сравнял Иван Дроздов с передачи Прохора Полтапова. Спустя пять минут Никита Нестеров вывел ЦСКА вперёд в счёте с передач Дмитрия Бучельникова и Владислава Провольнева.
ЦСКА одержал четвёртую победу подряд и в следующем матче встретится со «Спартаком» 28 октября.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 26 октября 2025
-
20:05
-
19:40
-
19:24
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
18:50
-
18:15
-
17:45
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:40
-
15:24
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:52
-
13:20
-
12:44
-
12:16
-
12:00
-
11:46
-
11:12
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:22
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:42