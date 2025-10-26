Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Счёт на восьмой минуте матча открыл нападающий «Амура» Игнат Коротких, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Сергей Дубакин. Армейцы сумели переломить ход матча во втором периоде, когда забросили две безответные шайбы. Сначала, на 25-й минуте, счёт сравнял Иван Дроздов с передачи Прохора Полтапова. Спустя пять минут Никита Нестеров вывел ЦСКА вперёд в счёте с передач Дмитрия Бучельникова и Владислава Провольнева.

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд и в следующем матче встретится со «Спартаком» 28 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.