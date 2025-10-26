«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче с 11 голами

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.

Хоккеисты «Торпедо» забросили пять шайб за пять с половиной минут первого периода. Первый гол нижегородцы забили на отметке в 12 минут и 58 секунд первого периода. Пятая шайба влетела в ворота гостей в 18 минут и 29 секунд. Отличились Никита Шавин, Егор Виноградов, Богдан Конюшков, Егор Соколов и Андрей Белевич. Второй период «Автомобилист» выиграл со счётом 1:0 — голом отметился Максим Денежкин. В третьем периоде команды обменялись шайбами, забив на двоих ещё четыре гола. Отличились Василий Атанасов и Егор Виноградов — у «Торпедо», Кёртис Волк и Анатолий Голышев — у «Автомобилиста».

Отметим, что после третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. Место в воротах занял Евгений Аликин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.