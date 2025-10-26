Скидки
Торпедо — Автомобилист, результат матча 26 октября 2025 года, счет 7:4, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче с 11 голами
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер – 11:03 (5x5)     1:1 Шавин – 12:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Атанасов, Яремчук) – 13:23 (5x5)     3:1 Конюшков (Фирстов, Летунов) – 13:57 (5x5)     4:1 Соколов – 17:15 (5x5)     5:1 Белевич (Шавин) – 18:29 (5x5)     5:2 Денежкин (Да Коста, Голышев) – 27:40 (5x5)     6:2 Атанасов (Яремчук, Виноградов) – 42:58 (5x5)     6:3 Волк (Бусыгин, Мэйсек) – 44:51 (5x5)     6:4 Голышев (Юдин, Денежкин) – 51:43 (5x5)     7:4 Виноградов (Летунов) – 58:02 (en)    

Хоккеисты «Торпедо» забросили пять шайб за пять с половиной минут первого периода. Первый гол нижегородцы забили на отметке в 12 минут и 58 секунд первого периода. Пятая шайба влетела в ворота гостей в 18 минут и 29 секунд. Отличились Никита Шавин, Егор Виноградов, Богдан Конюшков, Егор Соколов и Андрей Белевич. Второй период «Автомобилист» выиграл со счётом 1:0 — голом отметился Максим Денежкин. В третьем периоде команды обменялись шайбами, забив на двоих ещё четыре гола. Отличились Василий Атанасов и Егор Виноградов — у «Торпедо», Кёртис Волк и Анатолий Голышев — у «Автомобилиста».

Отметим, что после третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. Место в воротах занял Евгений Аликин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

