«Спартак» нанёс «Сочи» восьмое поражение кряду, Тодд оформил дубль
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Сочи». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Бикмуллин, Поляков) – 06:17 (5x5) 1:1 Тодд (Кин, Мальцев) – 13:19 (5x4) 2:1 Пивчулин (Беляев, Усманов) – 14:28 (5x5) 2:2 Орлов – 19:44 (5x5) 3:2 Локхарт (Кин, Рябов) – 24:34 (5x5) 4:2 Мальцев (Локхарт, Кин) – 29:47 (5x5) 4:3 Бикмуллин (Сероух, Ли) – 38:54 (5x4) 5:3 Тодд (Кин, Мальцев) – 47:45 (5x4)
Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Нэйтан Тодд. Ещё по шайбе забросили Данил Пивчулин, Лукас Локхарт и Михаил Мальцев. За «Сочи» голы забили Денис Венгрыжановский, Михаил Орлов и Рафаэль Бикмуллин.
«Сочи» потерпел восьмое поражение подряд. Красно-белые одержали третью победу в последних четырёх матчах. В следующей встрече «Спартак» сыграет с ЦСКА. Столичное дерби пройдёт 28 октября на арене «Мегаспорт».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
20:05
-
19:40
-
19:24
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
18:50
-
18:15
-
17:45
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:40
-
15:24
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:52
-
13:20
-
12:44
-
12:16
-
12:00
-
11:46
-
11:12
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:22
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:42