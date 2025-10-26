Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак — Сочи, результат матча 26 октября 2025 года, счет 5:3, КХЛ 2025/2026

«Спартак» нанёс «Сочи» восьмое поражение кряду, Тодд оформил дубль
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Сочи». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Бикмуллин, Поляков) – 06:17 (5x5)     1:1 Тодд (Кин, Мальцев) – 13:19 (5x4)     2:1 Пивчулин (Беляев, Усманов) – 14:28 (5x5)     2:2 Орлов – 19:44 (5x5)     3:2 Локхарт (Кин, Рябов) – 24:34 (5x5)     4:2 Мальцев (Локхарт, Кин) – 29:47 (5x5)     4:3 Бикмуллин (Сероух, Ли) – 38:54 (5x4)     5:3 Тодд (Кин, Мальцев) – 47:45 (5x4)    

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Нэйтан Тодд. Ещё по шайбе забросили Данил Пивчулин, Лукас Локхарт и Михаил Мальцев. За «Сочи» голы забили Денис Венгрыжановский, Михаил Орлов и Рафаэль Бикмуллин.

«Сочи» потерпел восьмое поражение подряд. Красно-белые одержали третью победу в последних четырёх матчах. В следующей встрече «Спартак» сыграет с ЦСКА. Столичное дерби пройдёт 28 октября на арене «Мегаспорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

