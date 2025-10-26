«Спартак» нанёс «Сочи» восьмое поражение кряду, Тодд оформил дубль

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Сочи». Победу в результативной встрече одержали красно-белые со счётом 5:3.

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Нэйтан Тодд. Ещё по шайбе забросили Данил Пивчулин, Лукас Локхарт и Михаил Мальцев. За «Сочи» голы забили Денис Венгрыжановский, Михаил Орлов и Рафаэль Бикмуллин.

«Сочи» потерпел восьмое поражение подряд. Красно-белые одержали третью победу в последних четырёх матчах. В следующей встрече «Спартак» сыграет с ЦСКА. Столичное дерби пройдёт 28 октября на арене «Мегаспорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.