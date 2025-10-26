Николай Заварухин покинул интервью после вопроса о вратарях «Автомобилиста»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин покинул послематчевое интервью после вопроса о вратарях команды.

— Стоит ли всё валить на вратарей?

— Никто на них и не валит. Что за вопросы вы мне задаёте? Кто на них валит?

— Хорошо, стоит ли винить вратарей в том, как сложилась игра?

— С победой (уходит), — сказал Заварухин в послематчевом интервью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что после третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. Место в воротах занял Евгений Аликин.