Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин покинул интервью после вопроса о вратарях «Автомобилиста»

Николай Заварухин покинул интервью после вопроса о вратарях «Автомобилиста»
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин покинул послематчевое интервью после вопроса о вратарях команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер – 11:03 (5x5)     1:1 Шавин – 12:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Атанасов, Яремчук) – 13:23 (5x5)     3:1 Конюшков (Фирстов, Летунов) – 13:57 (5x5)     4:1 Соколов – 17:15 (5x5)     5:1 Белевич (Шавин) – 18:29 (5x5)     5:2 Денежкин (Да Коста, Голышев) – 27:40 (5x5)     6:2 Атанасов (Яремчук, Виноградов) – 42:58 (5x5)     6:3 Волк (Бусыгин, Мэйсек) – 44:51 (5x5)     6:4 Голышев (Юдин, Денежкин) – 51:43 (5x5)     7:4 Виноградов (Летунов) – 58:02 (en)    

— Стоит ли всё валить на вратарей?
— Никто на них и не валит. Что за вопросы вы мне задаёте? Кто на них валит?

— Хорошо, стоит ли винить вратарей в том, как сложилась игра?
— С победой (уходит), — сказал Заварухин в послематчевом интервью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что после третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. Место в воротах занял Евгений Аликин.

