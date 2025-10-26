Скидки
Галлан — о поражении «Драконов» от «Северстали»: у нас были явные проблемы с дисциплиной

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (1:4) и отметил слабую реализацию большинства хоккеистов китайской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Абросимов (Грегуар, Муханов) – 15:20 (5x4)     1:1 Рендулич (Меркли) – 17:23 (5x5)     2:1 Ильин (Квочко, Фомин) – 24:33 (5x5)     3:1 Муханов (Калдис, Квочко) – 32:34 (5x5)     4:1 Чебыкин (Аймурзин, Ильин) – 44:15 (5x4)    

«Могу сказать, что мы провели очень хороший первый период, обе команды играли достаточно равно, но в большинстве у нас не получалось создать ничего стоящего. Сегодня у нас были явные проблемы с дисциплиной, будем решать эту проблему. Но вообще сегодня игру решило наше плохое большинство. Будем исправлять», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду.

Видео
«Северсталь» одержала седьмую победу подряд, обыграв «Шанхайских Драконов»
