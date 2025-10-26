Галлан — о поражении «Драконов» от «Северстали»: у нас были явные проблемы с дисциплиной
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (1:4) и отметил слабую реализацию большинства хоккеистов китайской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Абросимов (Грегуар, Муханов) – 15:20 (5x4) 1:1 Рендулич (Меркли) – 17:23 (5x5) 2:1 Ильин (Квочко, Фомин) – 24:33 (5x5) 3:1 Муханов (Калдис, Квочко) – 32:34 (5x5) 4:1 Чебыкин (Аймурзин, Ильин) – 44:15 (5x4)
«Могу сказать, что мы провели очень хороший первый период, обе команды играли достаточно равно, но в большинстве у нас не получалось создать ничего стоящего. Сегодня у нас были явные проблемы с дисциплиной, будем решать эту проблему. Но вообще сегодня игру решило наше плохое большинство. Будем исправлять», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду.
