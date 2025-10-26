Галлан — о поражении «Драконов» от «Северстали»: у нас были явные проблемы с дисциплиной

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (1:4) и отметил слабую реализацию большинства хоккеистов китайской команды.

«Могу сказать, что мы провели очень хороший первый период, обе команды играли достаточно равно, но в большинстве у нас не получалось создать ничего стоящего. Сегодня у нас были явные проблемы с дисциплиной, будем решать эту проблему. Но вообще сегодня игру решило наше плохое большинство. Будем исправлять», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду.