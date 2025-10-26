«Очень серьёзный соперник». Козырев — о победе «Северстали» над «Шанхайскими Драконами»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:1) и назвал китайскую команду очень серьёзным соперником.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Абросимов (Грегуар, Муханов) – 15:20 (5x4) 1:1 Рендулич (Меркли) – 17:23 (5x5) 2:1 Ильин (Квочко, Фомин) – 24:33 (5x5) 3:1 Муханов (Калдис, Квочко) – 32:34 (5x5) 4:1 Чебыкин (Аймурзин, Ильин) – 44:15 (5x4)
«Сегодня на льду был очень серьёзный соперник, считаю, что матч провели тяжело. Во втором периоде у соперника было много вариантов забить в большинстве и игра шла с натягом. Думаю, что когда соперник получил 2+2 – это стало нашей удачей, потому что игра успокоилась, мы уже лидировали», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду.
