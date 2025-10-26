Скидки
«Очень серьёзный соперник». Козырев — о победе «Северстали» над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:1) и назвал китайскую команду очень серьёзным соперником.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Абросимов (Грегуар, Муханов) – 15:20 (5x4)     1:1 Рендулич (Меркли) – 17:23 (5x5)     2:1 Ильин (Квочко, Фомин) – 24:33 (5x5)     3:1 Муханов (Калдис, Квочко) – 32:34 (5x5)     4:1 Чебыкин (Аймурзин, Ильин) – 44:15 (5x4)    

«Сегодня на льду был очень серьёзный соперник, считаю, что матч провели тяжело. Во втором периоде у соперника было много вариантов забить в большинстве и игра шла с натягом. Думаю, что когда соперник получил 2+2 – это стало нашей удачей, потому что игра успокоилась, мы уже лидировали», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд, обыграв «Шанхайских Драконов»
