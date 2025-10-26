«Очень серьёзный соперник». Козырев — о победе «Северстали» над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:1) и назвал китайскую команду очень серьёзным соперником.

«Сегодня на льду был очень серьёзный соперник, считаю, что матч провели тяжело. Во втором периоде у соперника было много вариантов забить в большинстве и игра шла с натягом. Думаю, что когда соперник получил 2+2 – это стало нашей удачей, потому что игра успокоилась, мы уже лидировали», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл восемь из последних девяти матчей. «Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение кряду.