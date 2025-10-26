Скидки
НХЛ отстранила до конца сезона помощника главного тренера «Вашингтона» за домашнее насилие

НХЛ отстранила до конца сезона помощника главного тренера «Вашингтона» за домашнее насилие
Комментарии

НХЛ отстранила до конца сезона помощника главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Митча Лава. Причина — предполагаемое домашнее насилие, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в соцсети Х.

Пострадавший сообщил о подозрениях непосредственно в НХЛ и команды, с которыми Лав общался летом по поводу вакансии главного тренера. Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».

В прошлом сезоне «Вашингтон» добрался до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» в пяти матчах. В текущем сезоне столичный клуб набрал 12 очков в девяти матчах.

