НХЛ отстранила до конца сезона помощника главного тренера «Вашингтона» за домашнее насилие

НХЛ отстранила до конца сезона помощника главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Митча Лава. Причина — предполагаемое домашнее насилие, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в соцсети Х.

Пострадавший сообщил о подозрениях непосредственно в НХЛ и команды, с которыми Лав общался летом по поводу вакансии главного тренера. Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».

В прошлом сезоне «Вашингтон» добрался до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» в пяти матчах. В текущем сезоне столичный клуб набрал 12 очков в девяти матчах.