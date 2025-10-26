Грицюк и Ничушкин отметились голами в первом периоде матча «Нью- Джерси» — «Колорадо»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». После первого периода счёт 2:2. Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Арсений Грицюк и Валерий Ничушкин.

Для Грицюка эта шайба стала второй в карьере в НХЛ. Форвард отлично поборолся у борта и отобрал шайбу у Арттури Лехконена. Затем получил передачу от партнёра по команде и поразил ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ничушкин забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне.

