Грицюк и Ничушкин отметились голами в первом периоде матча «Нью- Джерси» — «Колорадо»
В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». После первого периода счёт 2:2. Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Арсений Грицюк и Валерий Ничушкин.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Грицюк (Майер) – 09:09 2:0 Хьюз (Немец, Диллон) – 09:48 2:1 Ничушкин (Макар, Олофссон) – 12:55 2:2 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 17:03 3:2 Браун (Немец) – 32:49
Для Грицюка эта шайба стала второй в карьере в НХЛ. Форвард отлично поборолся у борта и отобрал шайбу у Арттури Лехконена. Затем получил передачу от партнёра по команде и поразил ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ничушкин забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
