Долженков сидел на Дорожко, Нестерова поздравляли с голом. Фото победы ЦСКА над «Амуром»

26 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором армейцы принимали хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт на восьмой минуте матча открыл нападающий «Амура» Игнат Коротких, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Сергей Дубакин. Но во втором периоде игроки ЦСКА забросили две безответные шайбы. Сначала, на 25-й минуте, счёт сравнял Иван Дроздов с передачи Прохора Полтапова. А спустя пять минут Никита Нестеров с передач Дмитрия Бучельникова и Владислава Провольнева вывел ЦСКА вперёд и установил окончательный счёт матча.