Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Долженков сидел на Дорожко, Нестерова поздравляли с голом. Фото победы ЦСКА над «Амуром»

Долженков сидел на Дорожко, Нестерова поздравляли с голом. Фото победы ЦСКА над «Амуром»
Аудио-версия:
Комментарии

26 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором армейцы принимали хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт на восьмой минуте матча открыл нападающий «Амура» Игнат Коротких, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Сергей Дубакин. Но во втором периоде игроки ЦСКА забросили две безответные шайбы. Сначала, на 25-й минуте, счёт сравнял Иван Дроздов с передачи Прохора Полтапова. А спустя пять минут Никита Нестеров с передач Дмитрия Бучельникова и Владислава Провольнева вывел ЦСКА вперёд и установил окончательный счёт матча.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android