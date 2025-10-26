Скидки
Ковальчук: Россию невозможно отменить, мы вернёмся на международную аренду и дадим шороху

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук уверен, что Россия с успехом вернётся на международную арену. Напомним, российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Россию невозможно отменить, это однозначно, я про свой вид спорта скажу. Саша Овечкин сейчас творит за океаном, нужно отдельно его поздравить с рекордом, вчера ночью провёл 1500-й матч, уникальное достижение.

Там никто не отменил флаг и гимн, но я уверен, что мы вернёмся на международную аренду и дадим шороху», – цитирует Ковальчука ТАСС.

Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

