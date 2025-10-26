Игорь Никитин оценил четвёртую подряд победу ЦСКА
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу в матче с «Амуром» (2:1) и отметил второй период в исполнении хоккеистов армейской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Лихачёв, Дубакин) – 07:16 (5x4) 1:1 Дроздов (Полтапов) – 24:24 (5x5) 2:1 Нестеров (Бучельников, Провольнев) – 29:11 (5x5)
«Тяжёлая игра, непростой первый период, но парни нашли силы во втором, добавили. В целом нам больше повезло. ЦСКА уступил «Амуру» по броскам? Здесь всё в комплексе – и игра защитников, и игра нападающих. Мы акцентируем внимание не на количестве бросков, а на качестве игры. Пока оно, скажем так, не позволяет доминировать, поэтому и количество такое. Всё должно быть последовательно, нужно научиться правильно делать фундаментальные вещи», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:20
-
20:05
-
19:40
-
19:24
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
18:50
-
18:15
-
17:45
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:40
-
15:24
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:52
-
13:20
-
12:44
-
12:16
-
12:00
-
11:46
-
11:12
-
11:05