Игорь Никитин оценил четвёртую подряд победу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу в матче с «Амуром» (2:1) и отметил второй период в исполнении хоккеистов армейской команды.

«Тяжёлая игра, непростой первый период, но парни нашли силы во втором, добавили. В целом нам больше повезло. ЦСКА уступил «Амуру» по броскам? Здесь всё в комплексе – и игра защитников, и игра нападающих. Мы акцентируем внимание не на количестве бросков, а на качестве игры. Пока оно, скажем так, не позволяет доминировать, поэтому и количество такое. Всё должно быть последовательно, нужно научиться правильно делать фундаментальные вещи», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.