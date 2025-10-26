Скидки
Игорь Никитин оценил четвёртую подряд победу ЦСКА

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу в матче с «Амуром» (2:1) и отметил второй период в исполнении хоккеистов армейской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Лихачёв, Дубакин) – 07:16 (5x4)     1:1 Дроздов (Полтапов) – 24:24 (5x5)     2:1 Нестеров (Бучельников, Провольнев) – 29:11 (5x5)    

«Тяжёлая игра, непростой первый период, но парни нашли силы во втором, добавили. В целом нам больше повезло. ЦСКА уступил «Амуру» по броскам? Здесь всё в комплексе – и игра защитников, и игра нападающих. Мы акцентируем внимание не на количестве бросков, а на качестве игры. Пока оно, скажем так, не позволяет доминировать, поэтому и количество такое. Всё должно быть последовательно, нужно научиться правильно делать фундаментальные вещи», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

ЦСКА обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
