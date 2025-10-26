Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень обидное поражение, все расстроены». Гальченюк — о матче «Амура» с ЦСКА

«Очень обидное поражение, все расстроены». Гальченюк — о матче «Амура» с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) и назвал результат матча очень обидным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Лихачёв, Дубакин) – 07:16 (5x4)     1:1 Дроздов (Полтапов) – 24:24 (5x5)     2:1 Нестеров (Бучельников, Провольнев) – 29:11 (5x5)    

«Очень обидное поражение. Честно говоря, я расстроен, раздевалка вся расстроена. С уважением к соперникам, с победой их, но моменты забить у нас были, в том числе «пять на три». Не воспользовались шансами. Мы перебросали ЦСКА? Это был план на игру, играем в свой хоккей. Не задался немножко второй период. Понимали, что выездная игра, трибуны погонят соперников вперёд, но прозевали во втором периоде.

Когда состоится возвращение Александра Гальченюка после травмы? Он рвался в бой, провёл всю тренировку, но на её последней минуте опять что-то «стрельнуло». Думаю, Алекс может вернуться через три-четыре дня, но его надо готовить физически», — цитирует Гальченюка пресс-служба армейского клуба.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android