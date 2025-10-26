«Очень обидное поражение, все расстроены». Гальченюк — о матче «Амура» с ЦСКА

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) и назвал результат матча очень обидным.
«Очень обидное поражение. Честно говоря, я расстроен, раздевалка вся расстроена. С уважением к соперникам, с победой их, но моменты забить у нас были, в том числе «пять на три». Не воспользовались шансами. Мы перебросали ЦСКА? Это был план на игру, играем в свой хоккей. Не задался немножко второй период. Понимали, что выездная игра, трибуны погонят соперников вперёд, но прозевали во втором периоде.
Когда состоится возвращение Александра Гальченюка после травмы? Он рвался в бой, провёл всю тренировку, но на её последней минуте опять что-то «стрельнуло». Думаю, Алекс может вернуться через три-четыре дня, но его надо готовить физически», — цитирует Гальченюка пресс-служба армейского клуба.
