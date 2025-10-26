Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Исаков: забить 10 голов «Автомобилисту» было бы слишком жирно с нашей стороны

Исаков: забить 10 голов «Автомобилисту» было бы слишком жирно с нашей стороны
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу над «Автомобилистом» (7:4). В первом периоде нижегородская команда забросила пять шайб за пять с половиной минут.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер – 11:03 (5x5)     1:1 Шавин – 12:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Атанасов, Яремчук) – 13:23 (5x5)     3:1 Конюшков (Фирстов, Летунов) – 13:57 (5x5)     4:1 Соколов – 17:15 (5x5)     5:1 Белевич (Шавин) – 18:29 (5x5)     5:2 Денежкин (Да Коста, Голышев) – 27:40 (5x5)     6:2 Атанасов (Яремчук, Виноградов) – 42:58 (5x5)     6:3 Волк (Бусыгин, Мэйсек) – 44:51 (5x5)     6:4 Голышев (Юдин, Денежкин) – 51:43 (5x5)     7:4 Виноградов (Летунов) – 58:02 (en)    

«Пять наших шайб в первом периоде, это волна, которую ловишь на моменте. Нужно принимать это как часть хоккея. Мы видели статистику «Автомобилиста» по периодам. Самый главный был третий период. Хотел бы отметить нацеленность игроков на броски. Сделали больше акцент не на передачи, а на качество бросков. К сожалению, после первого периода дали сопернику почувствовать игру. «Автомобилист», имея определённый запас мастерства, поймал волну и создал много моментов. У нас было много шансов, но забить десять «Автомобилисту» было бы слишком жирно с нашей стороны.

Естественно, выигрывая с большим счётом, доминировать в третьем периоде против такой команды, как «Автомобилист», сложно. Наша задача была грамотно обороняться, ждать свои моменты и доиграть до победы», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче с 11 голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android