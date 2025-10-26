Исаков: забить 10 голов «Автомобилисту» было бы слишком жирно с нашей стороны

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу над «Автомобилистом» (7:4). В первом периоде нижегородская команда забросила пять шайб за пять с половиной минут.

«Пять наших шайб в первом периоде, это волна, которую ловишь на моменте. Нужно принимать это как часть хоккея. Мы видели статистику «Автомобилиста» по периодам. Самый главный был третий период. Хотел бы отметить нацеленность игроков на броски. Сделали больше акцент не на передачи, а на качество бросков. К сожалению, после первого периода дали сопернику почувствовать игру. «Автомобилист», имея определённый запас мастерства, поймал волну и создал много моментов. У нас было много шансов, но забить десять «Автомобилисту» было бы слишком жирно с нашей стороны.

Естественно, выигрывая с большим счётом, доминировать в третьем периоде против такой команды, как «Автомобилист», сложно. Наша задача была грамотно обороняться, ждать свои моменты и доиграть до победы», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.