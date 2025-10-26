Скидки
В «Вашингтоне» отреагировали на отстранение помощника главного тренера до конца сезона

Аудио-версия:
Комментарии

В «Вашингтон Кэпиталз» отреагировали на отстранение до конца сезона помощника главного тренера Митча Лава по причине предполагаемого домашнего насилия.

«Митч Лав освобождён от обязанностей помощника тренера. Решение вступает в силу немедленно. Это решение принято по результатам расследования, проведённого НХЛ в отношении прошлых обвинений. Организация стремится поддерживать самые высокие стандарты поведения и ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Пострадавший сообщил о подозрениях непосредственно в НХЛ и команды, с которыми Лав общался летом по поводу вакансии главного тренера. Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».

