Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин: «Автомобилист» очень давно не может выиграть в Нижнем Новгороде

Николай Заварухин: «Автомобилист» очень давно не может выиграть в Нижнем Новгороде
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (4:7) и отметил первый период, который команда проиграла со счётом 1:5, пропустив пять шайб за пять с половиной минут.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер – 11:03 (5x5)     1:1 Шавин – 12:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Атанасов, Яремчук) – 13:23 (5x5)     3:1 Конюшков (Фирстов, Летунов) – 13:57 (5x5)     4:1 Соколов – 17:15 (5x5)     5:1 Белевич (Шавин) – 18:29 (5x5)     5:2 Денежкин (Да Коста, Голышев) – 27:40 (5x5)     6:2 Атанасов (Яремчук, Виноградов) – 42:58 (5x5)     6:3 Волк (Бусыгин, Мэйсек) – 44:51 (5x5)     6:4 Голышев (Юдин, Денежкин) – 51:43 (5x5)     7:4 Виноградов (Летунов) – 58:02 (en)    

«В первом периоде позволили себе совершить много ошибок, сколько не позволяли себе допускать по ходу этого чемпионата. Из-за них такой счёт, хотя два периода было неплохих. Но поздновато спохватились. Мы очень давно не можем выиграть в Нижнем Новгороде. Но бывают такие матчи, когда всё залетает и когда соперник не прощает каждую ошибку. В третьем периоде было желание вытащить матч и побороться за очки, поэтому так рано сняли вратаря. Рад, что болельщикам понравился матч. Такие матчи боль для тренеров? Нет, но любому тренеру и игроку неприятно проигрывать», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
