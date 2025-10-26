Николай Заварухин: «Автомобилист» очень давно не может выиграть в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (4:7) и отметил первый период, который команда проиграла со счётом 1:5, пропустив пять шайб за пять с половиной минут.
«В первом периоде позволили себе совершить много ошибок, сколько не позволяли себе допускать по ходу этого чемпионата. Из-за них такой счёт, хотя два периода было неплохих. Но поздновато спохватились. Мы очень давно не можем выиграть в Нижнем Новгороде. Но бывают такие матчи, когда всё залетает и когда соперник не прощает каждую ошибку. В третьем периоде было желание вытащить матч и побороться за очки, поэтому так рано сняли вратаря. Рад, что болельщикам понравился матч. Такие матчи боль для тренеров? Нет, но любому тренеру и игроку неприятно проигрывать», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.
26 октября 2025
