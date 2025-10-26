Второй гол Грицюка в НХЛ помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Арсений Грицюк и Валерий Ничушкин. Для Грицюка эта шайба стала второй в карьере в НХЛ. Ничушкин забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне. За «Нью-Джерси» ещё забили Джек Хьюз и Коннор Браун. В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Брок Нельсон, гол которого на 54-й минуте позволил перевести матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева благодаря второму голу Джека Хьюза в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 26 октября 2025
-
23:10
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:20
-
20:05
-
19:40
-
19:24
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
18:50
-
18:15
-
17:45
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:40
-
15:24
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:52