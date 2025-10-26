Скидки
Хоккей

Нью-Джерси – Колорадо, результат матча 26 октября 2025, счет 4:3 ОТ, НХЛ 2025/2026

Второй гол Грицюка в НХЛ помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо»
Комментарии

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Грицюк (Майер) – 09:09     2:0 Хьюз (Немец, Диллон) – 09:48     2:1 Ничушкин (Макар, Олофссон) – 12:55     2:2 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 17:03     3:2 Браун (Немец) – 32:51     3:3 Нельсон (Колтон, Малински) – 53:55     4:3 Хьюз (Немец) – 61:53    

Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Арсений Грицюк и Валерий Ничушкин. Для Грицюка эта шайба стала второй в карьере в НХЛ. Ничушкин забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне. За «Нью-Джерси» ещё забили Джек Хьюз и Коннор Браун. В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Брок Нельсон, гол которого на 54-й минуте позволил перевести матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева благодаря второму голу Джека Хьюза в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
