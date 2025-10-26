Второй гол Грицюка в НХЛ помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Арсений Грицюк и Валерий Ничушкин. Для Грицюка эта шайба стала второй в карьере в НХЛ. Ничушкин забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне. За «Нью-Джерси» ещё забили Джек Хьюз и Коннор Браун. В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Брок Нельсон, гол которого на 54-й минуте позволил перевести матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева благодаря второму голу Джека Хьюза в матче.

