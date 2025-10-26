Нападающий «Питтсбурга» Рикард Ракелль пропустит до двух месяцев из-за травмы руки

Нападающий «Питтсбурга Пингвингз» Рикард Ракелль пропустит от шести до восьми недель из-за операции на левой руке. Сообщается, что 32-летнему шведскому нападающему провели операцию. «Питтсбург» вызвал из фарм-клуба «Уилкс-Бэрри» нападающего Вилле Койвунена.

Ракелль получил травму в матче с «Коламбусом» (4:5 Б). Швед попытался заблокировать бросок защитника Дэймона Сиверсона, шайба попала Рикарду в перчатку, в область тыльной стороны левой руки. После этого форвард покинул лёд и ушёл в раздевалку.

В девяти матчах текущего сезона Ракелль набрал 8 (3+5) очков. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 70 (35+35) очков в 81 матче.