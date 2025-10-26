Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов — о составе «Спартака»: сейчас очень обидчивое поколение игроков

Жамнов — о составе «Спартака»: сейчас очень обидчивое поколение игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил текущий состав команды, в котором на данный момент много травмированных хоккеистов.

«Когда лидеры получают травмы, то другие игроки должны показывать себя и завоёвывать это место, для них это хороший шанс. Понятно, что сейчас у нас выбыли многие игроки, и у других ребят появился шанс играть в том же большинстве. Вот, пожалуйста, у вас появился шанс, доказывайте. Потому что сейчас такое поколение, знаете – оно обидчивое очень. Иногда с ними разговариваешь – а они обижаются, думая, что знают хоккей больше, чем кто-либо ещё. Приходится так иногда их одёргивать.

На меня-то они не обижаются – не знаю, на кого. А что на меня-то обижаться? Я на льду не нахожусь, не играю. Я могу только сказать игроку, как играть правильно и что нужно делать для того, чтобы побеждать. Игрок должен сам на себя обижаться в первую очередь. Искать причину в себе, почему у него не идёт игра. А им кажется, что в партнёрах, что лёд плохой, то шайба вдруг становится квадратная и прыгает», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» нанёс «Сочи» восьмое поражение кряду, Тодд оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android