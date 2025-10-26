Скидки
Жамнов: в «Спартаке» есть ребята, которые стараются, а есть те, кто в пространстве обитает

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что недоволен самоотдачей некоторых игроков в команде. Красно-белые обыграли «Сочи» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Бикмуллин, Поляков) – 06:17 (5x5)     1:1 Тодд (Кин, Мальцев) – 13:19 (5x4)     2:1 Пивчулин (Беляев, Усманов) – 14:28 (5x5)     2:2 Орлов – 19:44 (5x5)     3:2 Локхарт (Кин, Рябов) – 24:34 (5x5)     4:2 Мальцев (Локхарт, Кин) – 29:47 (5x5)     4:3 Бикмуллин (Сероух, Ли) – 38:54 (5x4)     5:3 Тодд (Кин, Мальцев) – 47:45 (5x4)    

– Что-то происходит сейчас с первой тройкой «Спартака» – игроки выбывают один за другим. С другой стороны, сегодня отличилось голами каждое звено – вы довольны этим?
– Ещё раз говорю, у нас есть ребята, которые стараются и доказывают – делают те вещи, которые мы от них требуем. И на самом деле дают побольше результата, чем у других, – а есть и те, кто ещё чуть-чуть в пространстве обитает. Не знаю, почему так, – но будем разговаривать. Хоть это и непросто, но приходится разговаривать. Если смотреть сегодняшнюю игру, то мы перепробовали очень много разных вариантов сочетаний, когда выбыл Рубцов – в концовке и Ружичка играл в центре, то есть были перестановки в сочетаниях. Сейчас нам придётся, конечно, немного подумать и принять решение по сочетаниям перед дерби с ЦСКА, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

