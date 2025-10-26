Жамнов: в «Спартаке» есть ребята, которые стараются, а есть те, кто в пространстве обитает

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что недоволен самоотдачей некоторых игроков в команде. Красно-белые обыграли «Сочи» со счётом 5:3.

– Что-то происходит сейчас с первой тройкой «Спартака» – игроки выбывают один за другим. С другой стороны, сегодня отличилось голами каждое звено – вы довольны этим?

– Ещё раз говорю, у нас есть ребята, которые стараются и доказывают – делают те вещи, которые мы от них требуем. И на самом деле дают побольше результата, чем у других, – а есть и те, кто ещё чуть-чуть в пространстве обитает. Не знаю, почему так, – но будем разговаривать. Хоть это и непросто, но приходится разговаривать. Если смотреть сегодняшнюю игру, то мы перепробовали очень много разных вариантов сочетаний, когда выбыл Рубцов – в концовке и Ружичка играл в центре, то есть были перестановки в сочетаниях. Сейчас нам придётся, конечно, немного подумать и принять решение по сочетаниям перед дерби с ЦСКА, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.