Крикунов — о серии поражений «Сочи»: не помню, чтобы восемь игр проигрывал подряд
Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5), которое стало для сочинского клуба восьмым подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Бикмуллин, Поляков) – 06:17 (5x5) 1:1 Тодд (Кин, Мальцев) – 13:19 (5x4) 2:1 Пивчулин (Беляев, Усманов) – 14:28 (5x5) 2:2 Орлов – 19:44 (5x5) 3:2 Локхарт (Кин, Рябов) – 24:34 (5x5) 4:2 Мальцев (Локхарт, Кин) – 29:47 (5x5) 4:3 Бикмуллин (Сероух, Ли) – 38:54 (5x4) 5:3 Тодд (Кин, Мальцев) – 47:45 (5x4)
«Начали за здравие. Потом пропустили два гола. В конце периода выправили ситуацию, но подвели удаления. Наш вратарь подустал, он до этого не играл в главной лиге. Наконец-то забили три гола, передёрнули состав, появилась «химия». Надо построже в обороне играть. «Спартак» играет здорово в атаке, учитывая это, нужно было играть надёжнее. Не помню, чтобы восемь игр проигрывал подряд. Любое поражение давит. Даже одно. А когда серия идёт, тяжело», — цитирует Крикунова пресс-служба клуба.
