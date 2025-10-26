Крикунов — о серии поражений «Сочи»: не помню, чтобы восемь игр проигрывал подряд

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5), которое стало для сочинского клуба восьмым подряд.

«Начали за здравие. Потом пропустили два гола. В конце периода выправили ситуацию, но подвели удаления. Наш вратарь подустал, он до этого не играл в главной лиге. Наконец-то забили три гола, передёрнули состав, появилась «химия». Надо построже в обороне играть. «Спартак» играет здорово в атаке, учитывая это, нужно было играть надёжнее. Не помню, чтобы восемь игр проигрывал подряд. Любое поражение давит. Даже одно. А когда серия идёт, тяжело», — цитирует Крикунова пресс-служба клуба.