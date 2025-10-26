Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Ковальчук подтвердил, что завершил игровую карьеру

Илья Ковальчук подтвердил, что завершил игровую карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Последним клубом Ковальчука был «Спартак», за который он играл в КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

«Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодёжью. Я в хоккее с пяти лет. Папа, который привёл меня в хоккей, всегда был фанатом Валерия Харламова, я играл под 17-м номером. К сожалению, Харламов погиб на год меньше моего рождения, но были кассеты с его игрой, мы их пересматривали», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Ковальчук: Россию невозможно отменить, мы вернёмся на международную арену и дадим шороху
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android