Илья Ковальчук подтвердил, что завершил игровую карьеру

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук подтвердил, что завершил спортивную карьеру. Последним клубом Ковальчука был «Спартак», за который он играл в КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

«Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодёжью. Я в хоккее с пяти лет. Папа, который привёл меня в хоккей, всегда был фанатом Валерия Харламова, я играл под 17-м номером. К сожалению, Харламов погиб на год меньше моего рождения, но были кассеты с его игрой, мы их пересматривали», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.