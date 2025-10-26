Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 26 октября 2025 года

Сегодня, 26 октября, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 26 октября 2025 года:

«Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы» — 1:5;

«Толпар» – «Авто» — 7:3;

Академия Михайлова – «Кузнецкие Медведи» — 5:2;

«Локо-76» – «Спутник» — 6:2;

«СКА-1946» – «Мамонты Югры» — 5:0;

«Реактор» – «Тюменский Легион» — 4:5;

«Снежные Барсы» – «Тайфун» — 3:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очком после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.