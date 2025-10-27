«С самого начала игра казалась странной». Уилсон – о разгромном поражении «Вашингтона»
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:7).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58 0:2 Пинто – 23:27 0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp) 0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22 0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp) 1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04 1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp) 1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22
«С самого начала игра казалась какой-то странной. В первом периоде не было никакого ритма: казалось, что за первые пять минут было пятнадцать остановок, кровь на льду — в общем, всё началось как-то сумбурно, и мы так и не смогли войти в игру.
Нужно отдать им должное — они здорово работали, выигрывали единоборства, плотно играли, не давали времени и пространства, а мы — нет. У нас просто не было сил, чтобы переломить ход игры, и в итоге всё вышло односторонне и, мягко говоря, неудачно», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Даллас Старз».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
02:01
- 26 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:20
-
20:05
-
19:40
-
19:24
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
18:50
-
18:15
-
17:45
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:40