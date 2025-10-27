Скидки
«С самого начала игра казалась странной». Уилсон – о разгромном поражении «Вашингтона»

«С самого начала игра казалась странной». Уилсон – о разгромном поражении «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:7).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58     0:2 Пинто – 23:27     0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp)     0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22     0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp)     1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04     1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp)     1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22    

«С самого начала игра казалась какой-то странной. В первом периоде не было никакого ритма: казалось, что за первые пять минут было пятнадцать остановок, кровь на льду — в общем, всё началось как-то сумбурно, и мы так и не смогли войти в игру.

Нужно отдать им должное — они здорово работали, выигрывали единоборства, плотно играли, не давали времени и пространства, а мы — нет. У нас просто не было сил, чтобы переломить ход игры, и в итоге всё вышло односторонне и, мягко говоря, неудачно», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Даллас Старз».

