«С самого начала игра казалась странной». Уилсон – о разгромном поражении «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:7).

«С самого начала игра казалась какой-то странной. В первом периоде не было никакого ритма: казалось, что за первые пять минут было пятнадцать остановок, кровь на льду — в общем, всё началось как-то сумбурно, и мы так и не смогли войти в игру.

Нужно отдать им должное — они здорово работали, выигрывали единоборства, плотно играли, не давали времени и пространства, а мы — нет. У нас просто не было сил, чтобы переломить ход игры, и в итоге всё вышло односторонне и, мягко говоря, неудачно», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Даллас Старз».