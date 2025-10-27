Скидки
Главная Хоккей Новости

Тампа – Вегас, результат матча 27 октября 2025, счет 2:1 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу в матче с «Вегасом»
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хагель (Хедман, Гюнцель) – 04:53     1:1 Карлссон (Смит, Теодор) – 18:25     2:1 Кучеров (Хагель) – 60:32    

В составе «Тампы» голы забили Брэндон Хагаль и российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский сделал 18 сейвов.

За «Вегас» отличился Вильям Карлссон. Российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 29 октября.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
