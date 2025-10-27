Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу в матче с «Вегасом»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Тампы» голы забили Брэндон Хагаль и российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский сделал 18 сейвов.

За «Вегас» отличился Вильям Карлссон. Российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 29 октября.