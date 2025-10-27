Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу в матче с «Вегасом»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хагель (Хедман, Гюнцель) – 04:53 1:1 Карлссон (Смит, Теодор) – 18:25 2:1 Кучеров (Хагель) – 60:32
В составе «Тампы» голы забили Брэндон Хагаль и российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский сделал 18 сейвов.
За «Вегас» отличился Вильям Карлссон. Российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв не отметились результативными действиями.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 29 октября.
Комментарии
- 27 октября 2025
-
03:41
-
03:24
-
02:53
-
02:01
- 26 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
20:51
-
20:46
-
20:30
-
20:20
-
20:05
-
19:40
-
19:24
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
18:50
-
18:15
-
17:45
-
17:35
-
17:10
-
16:45