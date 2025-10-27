Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по голам овертайме

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил свою восьмую шайбу в овертайме за карьеру и догнал Венсана Лекавалье (8) и Виктора Хедмана (8), разделив с ними четвёртое место в истории франшизы. Впереди находятся Стивен Стэмкос (13), Брейден Пойнт (12) и Мартен Сан-Луи (10).

Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (2:1).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 29 октября.