Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по голам овертайме

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил свою восьмую шайбу в овертайме за карьеру и догнал Венсана Лекавалье (8) и Виктора Хедмана (8), разделив с ними четвёртое место в истории франшизы. Впереди находятся Стивен Стэмкос (13), Брейден Пойнт (12) и Мартен Сан-Луи (10).

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хагель (Хедман, Гюнцель) – 04:53     1:1 Карлссон (Смит, Теодор) – 18:25     2:1 Кучеров (Хагель) – 60:32    

Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (2:1).
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 29 октября.

