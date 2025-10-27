«Юта» обыграла «Вегас» в матче НХЛ, Сергачёв забил гол
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Юта Мамонт». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Демело (Моррисси, Коннор) – 20:45 1:1 Сергачёв (Шмальц) – 30:02 (pp) 1:2 Карконе (Ямамото) – 31:07 2:2 Шайфли (Моррисси, Виларди) – 35:09 (pp) 2:3 Гюнтер (Кули, Петерка) – 54:24
В составе «Юты» забивали российский защитник Михаил Сергачёв, Майкл Карконе и Дилан Гюнтер. Российский защитник Дмитрий Симашев не отметился результативными действиями.
За «Виннипег» забивали Дилан Демело и Марк Шайфли. Российские нападающие Владислав Наместников и Никита Чибриков не отметились результативными действиями.
В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Юта» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Оба матча пройдут 29 октября.
