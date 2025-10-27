«Юта» обыграла «Вегас» в матче НХЛ, Сергачёв забил гол

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Юта Мамонт». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Юты» забивали российский защитник Михаил Сергачёв, Майкл Карконе и Дилан Гюнтер. Российский защитник Дмитрий Симашев не отметился результативными действиями.

За «Виннипег» забивали Дилан Демело и Марк Шайфли. Российские нападающие Владислав Наместников и Никита Чибриков не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Юта» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Оба матча пройдут 29 октября.