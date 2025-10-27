Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе» с 11-ю голами

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Сан-Хосе» забивали Вильям Эклунд (дважды), Майкл Миса, Райан Ривз, Тайлер Тоффоли и Маклин Селебрини. Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Ярослав Аскаров сделал 28 сейвов.

За «Миннесоту» отличились Маркус Юханссон, Марко Росси, Райан Хартман, Зив Буйум и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. Форвард Яков Тренин записал на свой счёт одну результативную передачу. Владимир Тарасенко и Данила Юров не отметились результативными действиями.