Главная Хоккей Новости

Миннесота – Сан-Хосе, результат матча 27 октября 2025, счет 5:6 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе» с 11-ю голами
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp)     0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35     1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp)     2:2 Росси (Капризов) – 17:34     2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15     2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:33     3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp)     3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp)     4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:26     5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42     5:6 Селебрини – 63:47    

В составе «Сан-Хосе» забивали Вильям Эклунд (дважды), Майкл Миса, Райан Ривз, Тайлер Тоффоли и Маклин Селебрини. Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Ярослав Аскаров сделал 28 сейвов.

За «Миннесоту» отличились Маркус Юханссон, Марко Росси, Райан Хартман, Зив Буйум и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. Форвард Яков Тренин записал на свой счёт одну результативную передачу. Владимир Тарасенко и Данила Юров не отметились результативными действиями.

Комментарии
Новости. Хоккей
