Капризов набрал 400-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 400-е очко в карьере в НХЛ.

Форвард отметился тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ). Теперь на счету россиянина 190 голов и 210 результативных передач в НХЛ.

В сентябре россиянин подписал рекордное восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн. В нынешнем сезоне Капризов провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив пять голов и девять результативных передач.

На данный момент «Миннесота» имеет серию поражений из трёх матчей. В следующей игре команда встретится с «Виннипег Джетс».