Капризов набрал 400-е очко в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 400-е очко в карьере в НХЛ.
Форвард отметился тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ). Теперь на счету россиянина 190 голов и 210 результативных передач в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp)     0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35     1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp)     2:2 Росси (Капризов) – 17:34     2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15     2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34     3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp)     3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp)     4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28     5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42     5:6 Селебрини – 63:47    

В сентябре россиянин подписал рекордное восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн. В нынешнем сезоне Капризов провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив пять голов и девять результативных передач.

На данный момент «Миннесота» имеет серию поражений из трёх матчей. В следующей игре команда встретится с «Виннипег Джетс».

