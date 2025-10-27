Передача Михеева не спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Кингз»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Алекс Лаферрье, Кевин Фиала и Йоэль Армиа.

Единственную шайбу за «Чикаго» забросил Коннор Бедард. Российский нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Чикаго» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Кингз» одержали третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Кингз» встретятся с «Сан-Хосе Шаркс». Оба матча пройдут 29 октября.