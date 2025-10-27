Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 400-е очко в карьере (190+210 в 329 играх) и стал самым быстрым игроком в истории «Уайлд», достигшим этого рубежа.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp)     0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35     1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp)     2:2 Росси (Капризов) – 17:34     2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15     2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34     3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp)     3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp)     4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28     5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42     5:6 Селебрини – 63:47    

Ранее рекорд принадлежал Мариану Габорику, которому удалось сделать это за 472 матча.

Капризов отметился тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и девять результативных передач.

В сентябре россиянин подписал рекордное восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн.

Материалы по теме
Видео
Передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе» с 11-ю голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android