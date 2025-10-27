Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 400-е очко в карьере (190+210 в 329 играх) и стал самым быстрым игроком в истории «Уайлд», достигшим этого рубежа.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp) 0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35 1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp) 2:2 Росси (Капризов) – 17:34 2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15 2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34 3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp) 3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp) 4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28 5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42 5:6 Селебрини – 63:47
Ранее рекорд принадлежал Мариану Габорику, которому удалось сделать это за 472 матча.
Капризов отметился тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ).
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и девять результативных передач.
В сентябре россиянин подписал рекордное восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн.
