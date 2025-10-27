Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» всех времён

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 400-е очко в карьере (190+210 в 329 играх) и стал самым быстрым игроком в истории «Уайлд», достигшим этого рубежа.

Ранее рекорд принадлежал Мариану Габорику, которому удалось сделать это за 472 матча.

Капризов отметился тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и девять результативных передач.

В сентябре россиянин подписал рекордное восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн.