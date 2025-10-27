Джек Хьюз: такие игроки как Маккиннон и Ничушкин обязательно блеснут в своих сменах

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, ставший автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), прокомментировал успех своей команды в этой встрече.

«У них очень хорошая команда. Понимаете, Маккиннон, Ничушкин — они обязательно блеснут в своих сменах. Нам просто нужно было сдержать их, когда они включались, и, очевидно, мы это сделали. Мы хорошо с этим справились», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой игре и Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон забросили по шайбе.

«Дэвилз» одержали восьмую победу подряд, набрали 16 очков и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. «Лавины» уступили в четвёртой игре кряду, имеют 14 очков и идут на второй строчке Запада.