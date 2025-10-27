25 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Калгари»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1.

В составе победителей шайбами отметились Назем Кадри, Кевин Баль, Егор Шарангович, Микаэль Баклунд и Блейк Коулман. У гостей отличился Ноа Лаба, одним из ассистентов которого выступил российский защитник Владислав Гавриков.

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 25 бросков по своим воротам.

«Калгари» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию, набрал пять очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции. «Рейнджерс» уступили в третьем матче подряд, остались с восемью очками и занимают 14 место на Востоке.