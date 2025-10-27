Скидки
Калгари Флэймз – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 27 октября 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

25 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Калгари»
Комментарии

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кадри (Юбердо, Хэнли) – 01:42     2:0 Баль (Фрост, Кадри) – 09:21     2:1 Лаба (Кайлли, Гавриков) – 09:31     3:1 Шарангович (Зари, Фараби) – 32:28     4:1 Баклунд (Коулман) – 46:42 (sh)     5:1 Коулман (Баклунд) – 54:27    

В составе победителей шайбами отметились Назем Кадри, Кевин Баль, Егор Шарангович, Микаэль Баклунд и Блейк Коулман. У гостей отличился Ноа Лаба, одним из ассистентов которого выступил российский защитник Владислав Гавриков.

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 25 бросков по своим воротам.

«Калгари» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию, набрал пять очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции. «Рейнджерс» уступили в третьем матче подряд, остались с восемью очками и занимают 14 место на Востоке.

