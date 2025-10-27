Скидки
Кирилл Капризов догнал по очкам Евгения Малкина и поднялся в топ-5 гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ночь с 26 на 27 октября мск оформил ассистентский хет-трик в домашней игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 OT), что позволило ему выйти на пятое место в гонке лучших бомбардиров текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp)     0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35     1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp)     2:2 Росси (Капризов) – 17:34     2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15     2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34     3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp)     3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp)     4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28     5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42     5:6 Селебрини – 63:47    

В активе Капризова теперь 14 очков (5+9) в 10 матчах. Больше Кирилла в этом сезоне набрали только Ник Шмальц («Юта Мамонт») — 16 очков (7+9) в 10 играх, Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») — 16 очков (6+10) в 9 играх и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — 15 очков (6+9) в 9 играх.

Также по 14 очков у Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш») — 7+7 в 10 матчах, Вильяма Нюландера («Торонто Мэйпл Лифс») — 3+11 в 8 матчах и 39-летнег российского нападающего Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз») — 2+12 в 9 матчах.

Видео: Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

