Кирилл Капризов догнал по очкам Евгения Малкина и поднялся в топ-5 гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ночь с 26 на 27 октября мск оформил ассистентский хет-трик в домашней игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 OT), что позволило ему выйти на пятое место в гонке лучших бомбардиров текущего сезона.

В активе Капризова теперь 14 очков (5+9) в 10 матчах. Больше Кирилла в этом сезоне набрали только Ник Шмальц («Юта Мамонт») — 16 очков (7+9) в 10 играх, Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») — 16 очков (6+10) в 9 играх и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — 15 очков (6+9) в 9 играх.

Также по 14 очков у Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш») — 7+7 в 10 матчах, Вильяма Нюландера («Торонто Мэйпл Лифс») — 3+11 в 8 матчах и 39-летнег российского нападающего Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз») — 2+12 в 9 матчах.

