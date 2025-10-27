Скидки
Кучеров и Василевский признаны первыми двумя звёздами матча с «Вегасом»

Сегодня, 27 октября, «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Вегас Голден Найтс» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По итогам встречи её первыми двумя звёздами были признаны российские игроки «молний» Никита Кучеров и Андрей Василевский.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хагель (Хедман, Гюнцель) – 04:53     1:1 Карлссон (Смит, Теодор) – 18:25     2:1 Кучеров (Хагель) – 60:32    

Кучеров стал автором решающего гола в овертайме и был признан первой звездой. Василевский отразил в этой встрече 18 бросков по своим воротам и получил звание второй звезды. Третьей звездой матча признали нападающего «Тампы» Брэндона Хагеля, отметившегося заброшенной шайбой, а также ассистировавшего Кучерову в овертайме.

«Лайтнинг» впервые в сезоне победили в двух матчах подряд, набрали восемь очков и занимают 14 место в турнирной таблице Восточной конференции.

