Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» проиграли 6-й матч из последних 7-и, дав победить «Калгари» впервые за 9 игр

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. Для гостей эта неудача стала уже шестой в семи последних играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кадри (Юбердо, Хэнли) – 01:42     2:0 Баль (Фрост, Кадри) – 09:21     2:1 Лаба (Кайлли, Гавриков) – 09:31     3:1 Шарангович (Зари, Фараби) – 32:28     4:1 Баклунд (Коулман) – 46:42 (sh)     5:1 Коулман (Баклунд) – 54:27    

В нынешнем сезоне у «синерубашечников» к этому моменту всего три победы. При этом «Рейнджерс» забросили меньше всех в Восточной конференции (22), и являются вторыми снизу по этому показателю во всей НХЛ — меньше только как раз у «Калгари» (21).

Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.

Напомним, с этого сезона главным тренером «копов» является Майк Салливан, который пришёл на смену уволенному после провального прошлого сезона Питеру Лавиолетту.

«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.

