«Рейнджерс» проиграли 6-й матч из последних 7-и, дав победить «Калгари» впервые за 9 игр

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. Для гостей эта неудача стала уже шестой в семи последних играх.
В нынешнем сезоне у «синерубашечников» к этому моменту всего три победы. При этом «Рейнджерс» забросили меньше всех в Восточной конференции (22), и являются вторыми снизу по этому показателю во всей НХЛ — меньше только как раз у «Калгари» (21).
Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.
Напомним, с этого сезона главным тренером «копов» является Майк Салливан, который пришёл на смену уволенному после провального прошлого сезона Питеру Лавиолетту.
«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.
