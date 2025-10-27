Видео победного гола Никиты Кучерова в овертайме матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в ночь с 26 на 27 октября мск принёс своей команде победу в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1 OT). Российский форвард забросил победную шайбу в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На первой минуте овертайма в быстрой контратаке «Тампы» Кучеров вышел вдвоём на одного защитника вместе с партнёром по команде Брэндоном Хагелем и после быстрого обмена передачами поразил пустой угол ворот голкипера «Голден Найтс» Карла Линдбома. Победный гол Никиты Кучерова состоялся на 32-й секунде овертайма.