Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео победного гола Никиты Кучерова в овертайме матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас»

Видео победного гола Никиты Кучерова в овертайме матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас»
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в ночь с 26 на 27 октября мск принёс своей команде победу в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1 OT). Российский форвард забросил победную шайбу в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хагель (Хедман, Гюнцель) – 04:53     1:1 Карлссон (Смит, Теодор) – 18:25     2:1 Кучеров (Хагель) – 60:32    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На первой минуте овертайма в быстрой контратаке «Тампы» Кучеров вышел вдвоём на одного защитника вместе с партнёром по команде Брэндоном Хагелем и после быстрого обмена передачами поразил пустой угол ворот голкипера «Голден Найтс» Карла Линдбома. Победный гол Никиты Кучерова состоялся на 32-й секунде овертайма.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу в матче с «Вегасом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android