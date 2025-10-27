Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по играм с 3+ ассистами
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ночь с 26 на 27 октября мск оформил ассистентский хет-трик в домашней игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 OT), что позволило ему выйти на второе место в истории клуба по количеству таких игр.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp) 0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35 1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp) 2:2 Росси (Капризов) – 17:34 2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15 2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34 3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp) 3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp) 4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28 5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42 5:6 Селебрини – 63:47
Теперь на счету россиянина 10 матчей с 3+ ассистами — это второй результат в истории клуба. Кирилл обошёл Матса Цуккарелло, у которого 9 таких матчей, а также приблизился к абсолютному рекордсмену — Микко Койву (16 игр).
Напомним, в активе Капризова теперь 14 очков (5+9) в 10 матчах регулярки.
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
Комментарии
- 27 октября 2025
-
06:44
-
06:28
-
06:17
-
06:14
-
06:08
-
05:54
-
05:50
-
05:33
-
05:19
-
04:56
-
04:52
-
04:39
-
03:50
-
03:41
-
03:24
-
02:53
-
02:01
- 26 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
20:51
-
20:46
-
20:30