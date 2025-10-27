Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по играм с 3+ ассистами

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ночь с 26 на 27 октября мск оформил ассистентский хет-трик в домашней игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 OT), что позволило ему выйти на второе место в истории клуба по количеству таких игр.

Теперь на счету россиянина 10 матчей с 3+ ассистами — это второй результат в истории клуба. Кирилл обошёл Матса Цуккарелло, у которого 9 таких матчей, а также приблизился к абсолютному рекордсмену — Микко Койву (16 игр).

Напомним, в активе Капризова теперь 14 очков (5+9) в 10 матчах регулярки.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре