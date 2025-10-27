Селебрини повторил достижение Кросби и Петтерссона среди тинейджеров в игре с «Миннесотой»

19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом в овертайме и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:5 ОТ), который прошёл этой ночью.

Таким образом, по итогам этой игры на счету канадца стало 15 (6+9) очков в нынешнем сезоне. Лишь двум игрокам в истории будучи тинейджерами удавалось набрать больше очков за первые девять матчей сезона — Брайану Троттье (18 в 1976 году) и Уэйну Гретцки (16 в 1981 году). Сидни Кросби и Элиас Петтерссон набирали за аналогичное количество матчей со старта сезона столько же, сколько и Селебрини (15), в 2007 и 2018 годах соответственно.

Напомним, «Сан-Хосе» выбрал Селебрини под общим первым новером на драфте НХЛ в 2024 году.