Селебрини повторил достижение Кросби и Петтерссона среди тинейджеров в игре с «Миннесотой»
19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом в овертайме и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:5 ОТ), который прошёл этой ночью.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp) 0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35 1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp) 2:2 Росси (Капризов) – 17:34 2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15 2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34 3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp) 3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp) 4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28 5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42 5:6 Селебрини – 63:47
Таким образом, по итогам этой игры на счету канадца стало 15 (6+9) очков в нынешнем сезоне. Лишь двум игрокам в истории будучи тинейджерами удавалось набрать больше очков за первые девять матчей сезона — Брайану Троттье (18 в 1976 году) и Уэйну Гретцки (16 в 1981 году). Сидни Кросби и Элиас Петтерссон набирали за аналогичное количество матчей со старта сезона столько же, сколько и Селебрини (15), в 2007 и 2018 годах соответственно.
Напомним, «Сан-Хосе» выбрал Селебрини под общим первым новером на драфте НХЛ в 2024 году.
