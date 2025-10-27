Скидки
Игорь Шестёркин впервые за карьеру в НХЛ пропустил 11 шайб в двух матчах

Комментарии

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. Таким образом, за последние две игры, с учётом предыдущей встречи с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), «копы» пропустили 11 шайб. В обоих матчах их ворота защищал российский голкипер Игорь Шестёркин.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кадри (Юбердо, Хэнли) – 01:42     2:0 Баль (Фрост, Кадри) – 09:21     2:1 Лаба (Кайлли, Гавриков) – 09:31     3:1 Шарангович (Зари, Фараби) – 32:28     4:1 Баклунд (Коулман) – 46:42 (sh)     5:1 Коулман (Баклунд) – 54:27    

Примечательно, что ранее за свою карьеру в НХЛ 29-летний Шестёркин никогда не пропускал 11 голов за два матча.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Шестёркин провёл восемь матчей, в которых отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,25 и одном шат-ауте.

«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.

