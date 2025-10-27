Игорь Шестёркин впервые за карьеру в НХЛ пропустил 11 шайб в двух матчах

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. Таким образом, за последние две игры, с учётом предыдущей встречи с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), «копы» пропустили 11 шайб. В обоих матчах их ворота защищал российский голкипер Игорь Шестёркин.

Примечательно, что ранее за свою карьеру в НХЛ 29-летний Шестёркин никогда не пропускал 11 голов за два матча.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Шестёркин провёл восемь матчей, в которых отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,25 и одном шат-ауте.

«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.