Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майкл Миса впервые забил в НХЛ и стал одним из самых юных авторов гола в истории «Шаркс»

Майкл Миса впервые забил в НХЛ и стал одним из самых юных авторов гола в истории «Шаркс»
Комментарии

Второй номер драфта НХЛ 2025 года, 18-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Майкл Миса отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:5 ОТ), который прошёл этой ночью. Для канадца этот гол стал первым за карьеру в сильнейшей лиге мира.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp)     0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35     1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp)     2:2 Росси (Капризов) – 17:34     2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15     2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34     3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp)     3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp)     4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28     5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42     5:6 Селебрини – 63:47    

Отметим, что Миса стал пятым по молодости игроком в истории «Шаркс», забросившим свою первую шайбу в НХЛ. Он сделал это в возрасте 18 лет и 252 дней. Будучи более молодыми из хоккеистов «акул» это делали лишь Патрик Марло (18 лет и 34 дня), Маклин Селебрини (18 лет и 119 дней), Властимил Кроупа (18 лет и 166 дней) и Джефф Фризен (18 лет и 169 дней).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мисы пять матчей и 3 (1+2) очка.

Материалы по теме
Селебрини повторил достижение Кросби и Петтерссона среди тинейджеров в игре с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android