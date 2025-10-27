Майкл Миса впервые забил в НХЛ и стал одним из самых юных авторов гола в истории «Шаркс»
Второй номер драфта НХЛ 2025 года, 18-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Майкл Миса отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:5 ОТ), который прошёл этой ночью. Для канадца этот гол стал первым за карьеру в сильнейшей лиге мира.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини, Орлов) – 05:28 (pp) 0:2 Миса (Лильегрен) – 13:35 1:2 Юханссон (Росси, Фэйбер) – 17:02 (pp) 2:2 Росси (Капризов) – 17:34 2:3 Эклунд (Курашев) – 31:15 2:4 Ривз (Гудроу, Делландреа) – 31:34 3:4 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 44:28 (pp) 3:5 Тоффоли (Селебрини, Эклунд) – 47:52 (pp) 4:5 Буйум (Хартман, Тренин) – 48:28 5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фэйбер) – 57:42 5:6 Селебрини – 63:47
Отметим, что Миса стал пятым по молодости игроком в истории «Шаркс», забросившим свою первую шайбу в НХЛ. Он сделал это в возрасте 18 лет и 252 дней. Будучи более молодыми из хоккеистов «акул» это делали лишь Патрик Марло (18 лет и 34 дня), Маклин Селебрини (18 лет и 119 дней), Властимил Кроупа (18 лет и 166 дней) и Джефф Фризен (18 лет и 169 дней).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мисы пять матчей и 3 (1+2) очка.
