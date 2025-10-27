Майкл Миса впервые забил в НХЛ и стал одним из самых юных авторов гола в истории «Шаркс»

Второй номер драфта НХЛ 2025 года, 18-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Майкл Миса отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:5 ОТ), который прошёл этой ночью. Для канадца этот гол стал первым за карьеру в сильнейшей лиге мира.

Отметим, что Миса стал пятым по молодости игроком в истории «Шаркс», забросившим свою первую шайбу в НХЛ. Он сделал это в возрасте 18 лет и 252 дней. Будучи более молодыми из хоккеистов «акул» это делали лишь Патрик Марло (18 лет и 34 дня), Маклин Селебрини (18 лет и 119 дней), Властимил Кроупа (18 лет и 166 дней) и Джефф Фризен (18 лет и 169 дней).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мисы пять матчей и 3 (1+2) очка.