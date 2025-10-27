Драйзайтль повторил редчайшее достижение в НХЛ. Такое делали единожды лишь в прошлом веке

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отличился заброшенной шайбой по ходу проходящего на данный момент гостевого матча с «Ванкувер Кэнакс» в Национальной хоккейной лиге и вписал своё имя в историю. На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, хозяева ведут со счётом 3:1.

Благодаря заброшенной шайбе в этой встрече Леон Драйзайтль набрал очки в 16 подряд выездных матчах против «Ванкувера», начиная с 16 января 2019 года. В истории НХЛ лишь один игрок имел такую длинную серию в Ванкувере — Яри Курри (16 игр с сезона-1984/85 по сезон-1988/89).

Напомним, в текущем сезоне в активе немца шесть голов и четыре ассиста в десяти матчах.

Чемпион НХЛ Шмидт выпил пива с болельщиками