Драйзайтль повторил редчайшее достижение в НХЛ. Такое делали единожды лишь в прошлом веке
Поделиться
Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отличился заброшенной шайбой по ходу проходящего на данный момент гостевого матча с «Ванкувер Кэнакс» в Национальной хоккейной лиге и вписал своё имя в историю. На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, хозяева ведут со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бёзер (Кейн, Петтерссон) – 15:42 2:0 Петтерссон (Гронек, Гарланд) – 22:22 (pp) 2:1 Драйзайтль (Бушар, Рословик) – 36:32 3:1 Шервуд (Бёзер, Петтерссон) – 39:19 3:2 Рословик (Подколзин) – 41:21
Благодаря заброшенной шайбе в этой встрече Леон Драйзайтль набрал очки в 16 подряд выездных матчах против «Ванкувера», начиная с 16 января 2019 года. В истории НХЛ лишь один игрок имел такую длинную серию в Ванкувере — Яри Курри (16 игр с сезона-1984/85 по сезон-1988/89).
Напомним, в текущем сезоне в активе немца шесть голов и четыре ассиста в десяти матчах.
Чемпион НХЛ Шмидт выпил пива с болельщиками
Комментарии
- 27 октября 2025
-
07:22
-
07:06
-
06:54
-
06:44
-
06:28
-
06:17
-
06:14
-
06:08
-
05:54
-
05:50
-
05:33
-
05:19
-
04:56
-
04:52
-
04:39
-
03:50
-
03:41
-
03:24
-
02:53
-
02:01
- 26 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:40
-
21:30
-
21:20