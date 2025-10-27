Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль повторил редчайшее достижение в НХЛ. Такое делали единожды лишь в прошлом веке

Драйзайтль повторил редчайшее достижение в НХЛ. Такое делали единожды лишь в прошлом веке
Комментарии

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отличился заброшенной шайбой по ходу проходящего на данный момент гостевого матча с «Ванкувер Кэнакс» в Национальной хоккейной лиге и вписал своё имя в историю. На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, хозяева ведут со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бёзер (Кейн, Петтерссон) – 15:42     2:0 Петтерссон (Гронек, Гарланд) – 22:22 (pp)     2:1 Драйзайтль (Бушар, Рословик) – 36:32     3:1 Шервуд (Бёзер, Петтерссон) – 39:19     3:2 Рословик (Подколзин) – 41:21    

Благодаря заброшенной шайбе в этой встрече Леон Драйзайтль набрал очки в 16 подряд выездных матчах против «Ванкувера», начиная с 16 января 2019 года. В истории НХЛ лишь один игрок имел такую длинную серию в Ванкувере — Яри Курри (16 игр с сезона-1984/85 по сезон-1988/89).

Напомним, в текущем сезоне в активе немца шесть голов и четыре ассиста в десяти матчах.

Чемпион НХЛ Шмидт выпил пива с болельщиками

Материалы по теме
Драйзайтль приблизился к Овечкину по количеству голов в большинстве до 30-летнего возраста
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android