Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Купер: все говорят, что трудности необходимы, но когда они приходят, это отстой

Джон Купер: все говорят, что трудности необходимы, но когда они приходят, это отстой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1 ОТ) высказался о том, что «молнии» впервые в этом сезоне смогли выиграть две встречи кряду. У «Тампы» лишь три победы в девяти матчах нынешней регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хагель (Хедман, Гюнцель) – 04:53     1:1 Карлссон (Смит, Теодор) – 18:25     2:1 Кучеров (Хагель) – 60:32    

«Трудности — это клише, потому что все говорят: «О, нам нужны были эти трудности». Так вот, когда ты в них попадаешь, то все эти трудности — это отстой. Это самый настоящий отстой, и тебе нужно работать над тем, чтобы выбраться из них, и говорить об этом гораздо легче, чем сделать. Мы заслужили какие-то очки в этой игре, и нам повезло, что мы взяли два», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, решающий гол в овертайме матча с «Вегасом» забил российский нападающий Никита Кучеров.

«Лайтнинг» набрали восемь очков и занимают 14 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Кучеров и Василевский признаны первыми двумя звёздами матча с «Вегасом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android