Джон Купер: все говорят, что трудности необходимы, но когда они приходят, это отстой

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1 ОТ) высказался о том, что «молнии» впервые в этом сезоне смогли выиграть две встречи кряду. У «Тампы» лишь три победы в девяти матчах нынешней регулярки.

«Трудности — это клише, потому что все говорят: «О, нам нужны были эти трудности». Так вот, когда ты в них попадаешь, то все эти трудности — это отстой. Это самый настоящий отстой, и тебе нужно работать над тем, чтобы выбраться из них, и говорить об этом гораздо легче, чем сделать. Мы заслужили какие-то очки в этой игре, и нам повезло, что мы взяли два», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, решающий гол в овертайме матча с «Вегасом» забил российский нападающий Никита Кучеров.

«Лайтнинг» набрали восемь очков и занимают 14 место в турнирной таблице Восточной конференции.