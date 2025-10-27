Дубль Драйзайтля и передача Подколзина не помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ).

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился Кифер Шервуд (включая решающую в овертайме). Также у «Ванкувера» отличились Брок Бёзер и Элиас Петтерссон. У гостей дубль на счету Леона Драйзайтля. Ещё один гол «нефтяников» забил Джек Рословик с передачи российского форварда Василия Подколзина.

«Кэнакс» прервали серию из трёх подряд неудач, набрали 10 очков и занимают 10 место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» проиграл второй матч кряду, набрал 10 очков и идёт девятым на Западе, опережая «косаток» лишь по дополнительным показателям.