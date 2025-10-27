Дубль Драйзайтля и передача Подколзина не помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»
В Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бёзер (Кейн, Петтерссон) – 15:42 2:0 Петтерссон (Гронек, Гарланд) – 22:22 (pp) 2:1 Драйзайтль (Бушар, Рословик) – 36:32 3:1 Шервуд (Бёзер, Петтерссон) – 39:19 3:2 Рословик (Подколзин) – 41:21 3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 54:57 (pp) 4:3 Шервуд (Бёзер, Гарланд) – 61:42
В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился Кифер Шервуд (включая решающую в овертайме). Также у «Ванкувера» отличились Брок Бёзер и Элиас Петтерссон. У гостей дубль на счету Леона Драйзайтля. Ещё один гол «нефтяников» забил Джек Рословик с передачи российского форварда Василия Подколзина.
«Кэнакс» прервали серию из трёх подряд неудач, набрали 10 очков и занимают 10 место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» проиграл второй матч кряду, набрал 10 очков и идёт девятым на Западе, опережая «косаток» лишь по дополнительным показателям.
