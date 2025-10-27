Скидки
Салливан назвал причину неудач «Рейнджерс» на старте сезона после поражения от «Калгари»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:5). Для «копов» эта неудача стала шестой в семи последних играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кадри (Юбердо, Хэнли) – 01:42     2:0 Баль (Фрост, Кадри) – 09:21     2:1 Лаба (Кайлли, Гавриков) – 09:31     3:1 Шарангович (Зари, Фараби) – 32:28     4:1 Баклунд (Коулман) – 46:42 (sh)     5:1 Коулман (Баклунд) – 54:27    

«Игры уходят от нас потому что мы уходим от командной игры. Большую часть сезона [к этому моменту], я думаю, мы — с точки зрения защиты — неплохо справлялись с задачей, против нас было сложно играть. Последние пару игр — не совсем. И это те же самые парни с той же самой концепцией. Так что нам нужно работать лучше, всем нам, как команде, чтобы вернуть понимание того, как необходимо играть», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уокер в социальных сетях.

Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.

«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Игорь Шестёркин впервые за карьеру в НХЛ пропустил 11 шайб в двух матчах
