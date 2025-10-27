Салливан назвал причину неудач «Рейнджерс» на старте сезона после поражения от «Калгари»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:5). Для «копов» эта неудача стала шестой в семи последних играх.

«Игры уходят от нас потому что мы уходим от командной игры. Большую часть сезона [к этому моменту], я думаю, мы — с точки зрения защиты — неплохо справлялись с задачей, против нас было сложно играть. Последние пару игр — не совсем. И это те же самые парни с той же самой концепцией. Так что нам нужно работать лучше, всем нам, как команде, чтобы вернуть понимание того, как необходимо играть», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уокер в социальных сетях.

Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.

«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.