39-летний Евгений Малкин единолично лидирует в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин по итогам игрового дня НХЛ с 26 на 27 октября мск занимает чистое первое место среди лучших ассистентов регулярного сезона-2025/2026. В активе форварда-ветерана 12 результативных передач в девяти сыгранных матчах, а также два гола.

У четырёх хоккеистов лиги по 11 передач — в этот список входят Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Среди российских игроков ближайшим преследователем Малкина является Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), в активе которого девять ассистов.

